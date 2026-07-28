Врач предупредил о смертельной опасности стресса от побоев

Смерть известного ученого-агрария Никиты Зезина, скончавшегося после нападения неизвестных в Екатеринбурге, могла наступить из-за сердечного приступа, спровоцированного стрессом от побоев, предположил в беседе с NEWS.ru реаниматолог Андрей Звонков. По его словам, у пациентов с ишемической болезнью подобные травмы резко повышают давление и риск тромбообразования, что нередко приводит к инфаркту или остановке сердца.

Побои — это стресс. На его фоне поднимается давление и многократно возрастает риск тромбообразования. А если у человека есть стенокардия, то вероятность инфаркта или остановки сердца становится крайне высокой, — сказал Звонков.

Он предположил, что комиссия по исследованию летальных исходов и патологоанатомы, скорее всего, дадут заключение, что сердце ученого было поражено атеросклерозом, а полученные травмы спровоцировали инфаркт, который и привел к смерти. Врач также не исключил, что на суде обвинитель поднимет этот вопрос и пригласит соответствующих экспертов.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по сообщению об избиении ученого, заслуженного работника сельского хозяйства РФ Никиты Зезина. Доклад о расследовании будет представлен руководителю ведомства Александру Бастрыкину.

Как рассказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, причиной смерти ученого стал отказ сердца после избиения незнакомым мужчиной. Зезин посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет. Он написал свыше 260 научных трудов, монографий и книг.