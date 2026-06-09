Признаки инфаркта и первая помощь: что нужно знать каждому

Сердечный приступ, он же инфаркт миокарда, — недуг, одно название которого вызывает ужас. И неспроста: по данным ВОЗ, в 2022 году около 85 процентов смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (от которых в тот год умерло почти 20 миллионов человек), вызваны инфарктом миокарда или инсультом. Именно поэтому каждый должен знать, когда вызывать скорую при болях в сердце и как распознать сердечный приступ. О симптомах инфаркта у мужчин и женщин и о первой помощи при этом сердечном недуге читайте в материале NEWS.ru.

Что такое инфаркт миокарда и как он возникает

Прежде чем мы перейдем к первым признакам инфаркта миокарда, скажем пару слов о причинах этого заболевания. Из школьного курса биологии мы помним, что сердце — это насос, перекачивающий кровь по всему телу. Не секрет также, что сердце нуждается в кислороде, который и получает через коронарные артерии. Инфаркт миокарда — это гибель (некроз) участка сердечной мышцы из-за того, что поступление крови с кислородом к этому участку полностью прекратилось или резко сократилось.

Представьте себе реку, которую перегородила огромная плотина. Вода ниже по течению пересыхает, рыба и растения погибают. Так же и с сердцем: когда бляшка в артерии разрывается и на этом месте образуется тромб, ток крови останавливается. Участок мышцы, который питала эта артерия, начинает отмирать. Чем дольше длится закупорка, тем обширнее зона поражения.

Важно понимать разницу между стенокардией и инфарктом. Стенокардия — это временное сужение сосуда из-за спазма или той же бляшки, но кровоток полностью не перекрывается. Боль при стенокардии обычно проходит через несколько минут в покое или после приема выписанного врачом-кардиологом препарата. Отличие инфаркта от стенокардии в том, что при инфаркте сосуд закупорен намертво, и боль не уходит сама собой. Это прямое показание к экстренной госпитализации.

Что такое инфаркт миокарда, и как он возникает Фото: Shutterstock/FOTODOM

Часто организм подает сигналы задолго до катастрофы. Первые признаки инфаркта миокарда могут появиться за несколько часов, дней, а иногда и недель до самого приступа. Это может быть давящая боль в груди при физической нагрузке, которая раньше не беспокоила, или нарастающая усталость. Игнорировать эти звоночки опасно для жизни.

Главные симптомы: как отличить сердечный приступ

Классическая картина инфаркта известна многим: человек хватается за грудь, жалуется на сильное давление или жжение за грудиной. Боль часто отдает (иррадиирует) в левую руку, шею, нижнюю челюсть, а порой и в зубы. Однако не всегда все так очевидно.

Основные признаки включают:

Боль или дискомфорт в груди. Ощущение распирания, тяжести, сжатия. Боль продолжается свыше 15 минут и может то нарастать, то немного ослабевать. Одышка. Больному трудно дышать, не хватает воздуха, даже если он сидит или лежит неподвижно. Холодный пот. Кожа становится влажной, липкой и холодной на ощупь. Слабость и головокружение. Резкая слабость, вплоть до потери сознания. Тошнота или изжога. Особенно часто это встречается у женщин, что затрудняет диагностику.

Когда вызывать скорую при болях в сердце? Обратите внимание на сочетание симптомов. Если человек побледнел, покрылся потом и жалуется на «ком в груди» и нехватку воздуха, скорее всего, это инфаркт.

Главные симптомы инфаркта Фото: Shutterstock/FOTODOM

Особенности инфаркта у мужчин и женщин

Долгое время считалось, что инфаркт — это «мужская» болезнь, но это совершенно не так. Просто проявляется недуг у представителей разных полов зачастую по-разному. Понимание этих особенностей спасает жизни, так как атипичная картина часто вводит в заблуждение и пациентов, и иногда даже врачей.

Итак, рассмотрим симптомы инфаркта у мужчин и женщин:

У мужчин чаще встречается классический вариант: острая, интенсивная давящая боль в центре груди, отдающая в левую руку, плечо или шею. Мужчины обычно сильно потеют и жалуются на недостаток кислорода. У женщин проявления инфаркта часто «стерты». По статистике, каждая пятая женщина не чувствует распространенной у мужчин боли в груди при сердечном приступе. Вместо этого у них возникает резкая слабость, похожая на сильную усталость, тошнота, боль в эпигастрии (верхней части живота), которая легко принимается за пищевое отравление или обострение хронических заболеваний ЖКТ. Также могут беспокоить боли в спине, челюсти и одышка без физической нагрузки.

Симптомы инфаркта у мужчин и женщин важно знать для оказания первой помощи. Стереотип о том, что при сердечном приступе непременно «хватаются за сердце», мешает распознать приступ у женщины, которая просто «легла отдохнуть, потому что кружится голова и тошнит».

Повторим ключевые моменты: первые признаки инфаркта миокарда у женщин могут ограничиваться изжогой или жжением в груди, в то время как мужчины чаще испытывают сдавливание в груди. Игнорирование этих гендерных различий — частая причина позднего обращения за помощью. Рекомендация для перестраховки: если женщина говорит «что-то не так, но не понимаю, где именно болит», и при этом она побледнела, покрылась потом и с трудом держится на ногах, вызывайте скорую. Не ждите «руки на сердце».

Особенности инфаркта у мужчин и женщин Фото: Shutterstock/FOTODOM

Алгоритм первой помощи: что делать до приезда скорой

Если вы заподозрили сердечный приступ у себя или человека поблизости, следуйте приведенной ниже инструкции. Паника и суета в данной ситуации — ваши главные враги. Итак, первая помощь при инфаркте до приезда скорой состоит из нескольких последовательных шагов.

Шаг 1: вызов скорой

Это первостепенный по важности пункт. Не ждите, что болевые ощущения «сами исчезнут». Звоните по номеру 112 или 103. Обязательно сообщите диспетчеру о подозрении на инфаркт (это повышает приоритет вызова) и назовите точный адрес.

Шаг 2: положение тела

Человека необходимо усадить или уложить. Лучше всего будет принять полусидячее положение: согните колени, подложите под спину подушку, сумку или другой мягкий предмет: верхняя часть туловища должна быть приподнята. Так не только облегчается процесс дыхания, но и снижается нагрузка на сердце. Расстегните или снимите стесняющую одежду (воротник рубашки, ремень, галстук), откройте окно, чтобы впустить в помещение свежий воздух.

Шаг 3: ацетилсалициловая кислота (если нет аллергии)

Если у пострадавшего нет аллергии на ацетилсалициловую кислоту (и нет признаков кровотечения (например язвы желудка), дайте ему таблетку с этим действующим веществом. Оно разжижает кровь и замедляет рост тромба, который перекрыл артерию. Таблетку нужно разжевать (не глотать целиком) — так она подействует быстрее.

Что делать при подозрении на инфаркт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шаг 4: контроль за состоянием пострадавшего

Если плохо стало вашему близкому или человеку рядом, все время находитесь рядом с ним. Разговаривайте с больным, успокаивайте его. Испуг и беспокойство усиливают нагрузку на сердце. Если человек потерял сознание и не дышит, немедленно начинайте непрямой массаж сердца (100–120 нажатий в минуту) до прибытия реанимации.

Помните: первая помощь при инфаркте до приезда скорой не предполагает дачу популярных «сердечных» средств, например с барбитуратами в основе. Эти препараты не лечат закупорку артерий и лишь портят клиническую картину.

Что категорически нельзя делать при подозрении на инфаркт

Многие действия, продиктованные благими намерениями, могут стоить больному жизни. Запомните что нельзя делать при сердечном приступе.

Не давайте таблетки с нитроглицерином, если у пострадавшего низкое давление, а также если больному присущи бледность, слабость, отсутствие пульса на запястье (или если пульс очень слабый). Такое вещество как нитроглицерин резко расширяет сосуды, что может привести к полной остановке сердца и обмороку. Сначала измерьте давление (или проверьте пульс на сонной артерии). Если пульс нитевидный, то есть очень слабый, еле ощутимый, нитроглицерин противопоказан. Не заставляйте человека идти пешком. Иногда родственники пытаются довести больного до машины или до поликлиники «своим ходом». Это смертельно опасно. Любое движение увеличивает работу сердца, которая ему сейчас противопоказана. Если человек не может идти, несите на руках, везите на коляске или ждите скорую на месте. Не кормите и не поите больного. Не давайте пить чай, кофе или воду. Жидкость может вызвать рвотный рефлекс, а из-за положения лежа/сидя человек может захлебнуться. К тому же глотание также требует напряжения, которого сейчас надо избегать. Не давайте лекарства от боли наугад. Не суйте в рот больному незнакомые таблетки из домашней аптечки. Единственные два препарата, которые действительно нужны на догоспитальном этапе, — это ацетилсалициловая кислота и (строго если ранее препарат с этим веществом был назначен врачом, а также с учетом первого пункта в данном списке) нитроглицерин.

Что категорически нельзя делать при подозрении на инфаркт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что также нельзя делать при сердечном приступе:

класть человека на спину без приподнятой головы (риск отека легких);

бить по грудине (так называемый «прекордиальный удар» эффективен только при фибрилляции и требует навыка);

давать алкоголь (и, как мы уже сказали, в принципе любую жидкость).

Почему опасно «перетерпеть» и когда вызывать скорую

Одна из главных причин высокой смертности от инфаркта — попытка «перетерпеть». Как мужчины, так и женщины склонны отмахиваться от боли: «Подумаешь, кольнуло, завтра к терапевту схожу». Статистика неумолима: половина смертей от инфаркта происходит в первые 3–4 часа от начала симптомов.

Каждый час промедления увеличивает зону поражения сердца. То, что еще можно спасти в первый час, через шесть часов превратится в грубый рубец, который будет мешать сердцу сокращаться всю оставшуюся жизнь.

Когда вызывать скорую при болях в сердце? Ответ прост: всегда, если боль в груди длится более 5–10 минут и не проходит в состоянии покоя. Но есть конкретные ситуации, требующие немедленного звонка:

Любая давящая боль за грудиной, особенно если она отдает в левую руку, шею или челюсть. Не ждите, пока станет «невыносимо». Внезапная одышка или чувство нехватки воздуха без очевидной причины. Это может быть эквивалентом боли, особенно у пожилых и диабетиков. Потеря сознания, при котором вы не можете привести его в чувство. Это может быть остановка сердца. Параллельно с вызовом скорой начинайте массаж сердца.

Когда вызывать скорую при боли в сердце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо вызвать скорую, если у человека есть сахарный диабет, ведь в таком случае он может не чувствовать боли вовсе. Для диабетиков инфаркт проявляется резкой слабостью, холодным потом и нарушением ритма. Если ваш родственник-диабетик вдруг «обмяк» и побледнел, вызывайте скорую немедленно.

И последнее, но не по важности — о женщинах. Если у больной появились необъяснимая тошнота, сильная изжога, боль в спине или резкая усталость, которой раньше не было, не списывайте это на стресс или несвежий салат. Скажите врачу на линии, что вы подозреваете атипичный инфаркт. Это ускорит приезд бригады.

Помните: лучше приедет скорая и окажется, что это гастрит или межреберная невралгия, чем вы опоздаете с помощью при настоящем инфаркте. Время бесценно.

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