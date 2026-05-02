Россиянам рассказали, как отличить инфаркт от изжоги

Кардиолог Беленков: инфаркт можно спутать с изжогой из-за похожих симптомов

Симптомы инфаркта можно легко спутать с изжогой, поскольку в обоих случаях возникает жжение в грудной клетке, заявил врач-кардиолог Юрий Беленков в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Он посоветовал обращать пристальное внимание на дополнительные признаки.

По словам кардиолога, если неприятные ощущения появляются после еды, сопровождаются кислым привкусом во рту и отрыжкой, то это, скорее всего, изжога. Если же жжение за грудиной сочетается с одышкой, холодным потом, резкой усталостью и головокружением, это может указывать на сердечный приступ.

Ранее врач-кардиолог и блогер Филипп Кузьменко рассказал, что без специального прибора невозможно достоверно измерить артериальное давление. По словам медика, при гипертонии могут возникать такие проявления, как цефалгия, звон в ушах, покраснение лица, упадок сил или вертиго, однако они не являются специфическими. Специалист добавил, что у некоторых пациентов даже при критических значениях давления внешние симптомы полностью отсутствуют.

Общество
кардиологи
инфаркты
изжога
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
