Неелова описала эмоции после награждения в Кремле

Народная артистка России Марина Неелова выразила свое удивление и радость по поводу награждения золотой медалью «Герой Труда Российской Федерации». В комментарии ИС «Вести» она отметила, что не считает себя героиней, но признала награду очень приятной и неожиданной.

Героиней я себя не ощущаю. Я ощущаю удивление. Для меня это большая неожиданность. И я представляю прекрасно, что очень много людей, которые достойны этого больше, но тем не менее это настолько приятно и удивительно, неожиданно, что можно только сказать спасибо, спасибо и спасибо! — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил актрису театра «Современник» за ее исключительный дар и умение глубоко перевоплощаться, что завоевало симпатию публики. Он подчеркнул, что ее актерское мастерство и преданность делу служат примером для всего театрального мира.

До этого Путин подписал указ о присвоении почетного звания Героя Труда актрисе театра «Современник» Марине Нееловой. Высокая награда была присуждена артистке за многолетнюю творческую деятельность и выдающийся вклад в развитие отечественной культуры.