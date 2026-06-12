Путин отметил талант известной актрисы на вручении госнаград в Кремле

Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле высоко оценил актрису театра «Современник» Марину Неелову за ее исключительный дар и умение глубоко перевоплощаться, что завоевало симпатию публики. Он подчеркнул, что ее актерское мастерство и преданность делу служат примером для всего театрального мира, говорится на сайте Кремля.

Талант Марины Вячеславовны Нееловой, ее яркая индивидуальность, способность к глубокому психологическому перевоплощению покорили сердца зрителей разных поколений. И в театре, и в кино ее роли становились настоящим событием, а ее мастерство и самоотдача служат ориентиром для всего театрального сообщества, — сказал Путин.

Ранее Путин подписал указ о присвоении почетного звания Героя Труда Нееловой. Высокая награда присуждена артистке за многолетнюю творческую деятельность и выдающийся вклад в развитие отечественной культуры.

До этого Путин наградил актера и художественного руководителя театра имени Ермоловой Олега Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Артист был удостоен престижной награды за вклад в развитие культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.