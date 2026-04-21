21 апреля 2026 в 22:43

Путин вручил Олегу Меньшикову орден

Путин наградил Олега Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Олег Меньшиков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин наградил актера и художественного руководителя театра имени Ермоловой Олега Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Российский артист удостоен престижной награды за вклад в развитие культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Помимо Меньшикова, наград удостоены еще несколько человек.

Олег Меньшиков — один из известнейших актеров российского кино и театра, которого не забывает поздравить Владимир Путин с днем рождения. Его дебют случился на большом экране в 1980 году в фильме Сурена Шахбазяна «Жду и надеюсь». Славу принесла ему роль Костика в фильме Михаила Козакова «Покровские ворота». Среди последних ролей — полковник затем генерал-лейтенант Валентин Лебедев в фантастических драмах Федора Бондарчука «Притяжение» (2017) и «Вторжение» (2019).

Он поддерживает теплые отношения с примадонной Аллой Пугачевой. Певица ранее комментировала публикацию Меньшикова с моря. Она с восхищением отметила запечатленные виды пейзажа.

