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07 июня 2026 в 02:03

Озвучено, в каких регионах средняя зарплата перевалила за 100 тыс. рублей

РИА Новости: в 20 регионах РФ зафиксирована средняя зарплата в 100 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Сахалинский округа вошли в число регионов России, где средняя зарплата в марте превысила 100 тыс. рублей, а всего таких субъектов насчиталось 20, выяснило РИА Новости из данных статистики. Лидерами по-прежнему остаются Чукотка (246 тыс.) и Москва (214 тыс.).

Вслед за ними идут Магаданская область (190 тыс.), ЯНАО (189 тыс.) и Сахалинская область (155 тыс.). Отметку в 150 тыс. рублей также преодолели жители Якутии (154 тыс.) и Камчатки (153 тыс.).

Чуть меньше получают жители Ненецкого АО (149 тыс.), ХМАО (148 тыс.), Мурманской области (136 тыс.), Санкт-Петербурга (134 тыс.), Московской области (132 тыс.). Ближе к 100 тыс. рублей получают в Хабаровском и Красноярском краях (по 115 тыс.), Забайкалье (107 тыс.) и Калужской области (105 тыс.).

Замыкают двадцатку Амурская (104 тыс.), Иркутская (103 тыс.) области, Приморье и республика Коми (чуть выше 100 тыс.). Самый сильный годовой рост зарплат зафиксирован в Калужской области (+31%), Хабаровском крае (+26%), Магаданской области (+23%) и Подмосковье (+20%).

Ранее руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов заявил, что в России необходимо проводить многолетнюю, осторожную девальвацию рубля, без рывков, чтобы не разогнать рост цен, а также создать условия для постепенного выхода на уровень инфляции в 4%. По его словам, курс рубля может быть справедливым и равновесным.

Общество
ЯНАО
Магаданская область
зарплаты
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