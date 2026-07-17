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17 июля 2026 в 23:19

Ямальский экстремал врезался в ЛЭП на параплане

Прокуратура сообщила о столкновении параплана с людьми с ЛЭП на Ямале

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа параплан с людьми столкнулся с линией электропередачи. Ожоги получил один человек, в данный момент он госпитализирован в местную больницу, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в своих соцсетях, которая уже заинтересовалась обстоятельствами происшествия.

По предварительным данным, мужчина задел высоковольтные провода и повис на них. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как спасатели с помощью автолестницы эвакуировали пострадавшего.

Внизу было развернуто страховочное полотно, на месте находились скорая помощь и пожарная машина. В прокуратуре уточнили, что в момент полета парапланерист был не один. Однако остальные участники не пострадали.

До этого стало известно, что парапланерист разбился в Кабардино-Балкарии. Инцидент произошел в Чегемском районе. Предварительно известно, что 68‑летний мужчина из Москвы совершил вылет с парадрома «Флай Чегем». Полет осуществлялся без инструктора, что могло стать одной из причин происшествия. От полученных травм экстремал скончался на месте. В данный момент ведется расследование инцидента.

Ранее в Ставропольском крае парашютист погиб во время тренировочного прыжка. Трагедия произошла в Шпаковском районе после взлета с посадочной площадки «Русская».

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