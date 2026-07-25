Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
25 июля 2026 в 20:14

СК назвал причину падения парапланериста в Подмосковье

Парапланерист упал с 10 метров в Подмосковье из-за ошибки в управлении

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Спортсмен-парапланерист, получивший тяжелые травмы при падении в Подмосковье, предварительно не справился с управлением, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. По данным ведомства, инцидент произошел в субботу, 25 июля, около 14:30 в поле возле деревни Клово. После падения 30-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

По предварительным данным, мужчина, не справившись с управлением собственным парапланом, упал с высоты около 10 метров. Находившийся поблизости парапланерист-инструктор незамедлительно сообщил о происшествии в экстренные службы, — уточнили в ведомстве.

Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. По итогам данной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа параплан с людьми столкнулся с линией электропередачи. При этом также уточняется, что в результате происшествия один человек получил ожоги и был госпитализирован.

Регионы
Московская область
парапланы
несчастные случаи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК начал расследование трагедии с детьми при пожаре в Ульяновской области
Песков объяснил, как Киев может завершить противостояние до конца суток
Песков назвал невозможной заморозку конфликта на Украине
В российском регионе к знаковой дате открыли памятник Гагарину и Беляеву
Осужденный попросил ужесточить наказание из-за панических атак
«Очередной развод»: аналитик объяснил, как США водят за нос Иран
Слуцкий высказался об атаке ВСУ на турбазу в Кирилловке
Колдун объяснил разницу старой «Фабрики звезд» и современных шоу
СК назвал причину падения парапланериста в Подмосковье
Токаев одной поговоркой описал отношения России и Казахстана
Захарова пригрозила Зеленскому расплатой за удары по мирным жителям
Десятки детей чуть не сгорели заживо в детском лагере
Развожаев раскрыл число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
Дружба с Пугачевой, русский язык, падение доходов: как живет певица Лобода
Удары по Старобельску, траур в Кировской области, чума в ВСУ: что дальше
Стало известно, чего опасаются в странах Европы
Десятки людей застряли на канатной дороге в Армении
Сенатор ответил, когда Украина прекратит атаковать мирных жителей
Массовое ДТП у клуба в Петрозаводске закончилось потасовкой
Стали известны результаты матча РПЛ между «Динамо» и «Крыльями Советов»
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма
Общество

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.