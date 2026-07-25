СК назвал причину падения парапланериста в Подмосковье Парапланерист упал с 10 метров в Подмосковье из-за ошибки в управлении

Спортсмен-парапланерист, получивший тяжелые травмы при падении в Подмосковье, предварительно не справился с управлением, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. По данным ведомства, инцидент произошел в субботу, 25 июля, около 14:30 в поле возле деревни Клово. После падения 30-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

По предварительным данным, мужчина, не справившись с управлением собственным парапланом, упал с высоты около 10 метров. Находившийся поблизости парапланерист-инструктор незамедлительно сообщил о происшествии в экстренные службы, — уточнили в ведомстве.

Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. По итогам данной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа параплан с людьми столкнулся с линией электропередачи. При этом также уточняется, что в результате происшествия один человек получил ожоги и был госпитализирован.