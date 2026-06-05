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05 июня 2026 в 20:26

Экономист объяснил, зачем нужно мягкое ослабление рубля

Экономист Белоусов выступил за мягкое ослабление рубля ради экономики

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В России необходимо проводить многолетнюю, осторожную девальвацию рубля, без рывков, чтобы не разогнать рост цен, а также создать условия для постепенного выхода на уровень инфляции в 4%, заявил NEWS.ru на полях ПМЭФ руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. По его словам, курс рубля может быть справедливым и равновесным.

Равновесный курс сегодня — это 90–100 рублей за доллар. Справедливый курс — вопрос более сложный. Укрепление рубля — антиинфляционный якорь. Но наша задача, если мы забрались в «красную зону», понемногу из нее выходить, чтобы не разогнать рост цен. Нужна постепенная, многолетняя, мягкая девальвация с постепенным выходом в течение трех-четырех лет на инфляцию в 4%. Мы и так выйдем в этом году на минус 5%, — сказал он.

Белоусов также затронул тему развития новой модели экономического роста. По его словам, экономическая политика должна быть нацелена на стимулирование инвестиций.

Стоимость труда возросла из-за его дефицита, ухода людей на СВО, выплат в оборонке, которые стали ориентиром, и, соответственно, из-за зарплат, которые растут довольно быстро. Тут у нас выбор простой — либо мы запускаем инвестиционный цикл, либо просто констатируем, что все попытки заплатить высокие зарплаты людям не приводят к экономическому росту, а уходят в импорт, — заключил он.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил на ПМЭФ, что инфляция в России продолжает замедляться. Он добавил, что по итогам мая ее уровень может оказаться ниже, чем в апреле.

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