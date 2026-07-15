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15 июля 2026 в 12:40

Появилось фото зацепки в деле об обезглавленном жителе поселка Ола

СК опубликовал фото с места нападения медведя на мужчину под Магаданом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следственный комитет опубликовал фотографии, на которых можно увидеть следы медведя, напавшего на жителя поселка Ола. По данным ведомства, на теле погибшего мужчины обнаружили рваные раны, характерные для нападения дикого зверя.

Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области занимается поиском медведя. Согласно представленным СК кадрам, нападение произошло в заброшенном доме.

На окраине поселка Ола Ольского района, недалеко от реки Ола, медведь напал на 62-летнего местного жителя. В результате нападения мужчина погиб. На месте происшествия группой следователей и следователей-криминалистов регионального управления обнаружено тело потерпевшего с телесными повреждениями в виде рваных ран, характерных для нападения дикого зверя, в том числе медведя, — сказано в публикации.

Ранее появилась информация, что мужчина, которого нашли в поселке Ола в Магаданской области, оказался обезглавлен. По предварительным данным, 61-летний местный житель после тяжелого расставания с женой уехал на окраину леса, где выпивал. Женщина несколько дней пыталась найти мужчину.

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