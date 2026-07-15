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15 июля 2026 в 11:18

Появились детали гибели обезглавленного мужчины, чье тело нашли у дамбы

Найденный под Магаданом житель поселка Ола оказался обезглавлен

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Мужчина, которого нашли в поселке Ола в Магаданской области, оказался обезглавлен, передает Telegram-канал «112». Как сообщает источник, 61-летний местный житель после тяжелого расставания с женой уехал на окраину леса, где выпивал.

Женщина несколько дней пыталась найти мужчину. В итоге его обнаружили погибшим со следами укусов и рваными ранами. Местные жители предположили, что после смерти тело могли повредить животные или птицы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее появилась информация, что медведь убил мужчину в Магаданской области. По предварительной версии, хищник напал на жителя поселка Ола в районе местной дамбы. На место выехали экстренные службы и охотоведы.

До этого в Алданском районе Якутии медведь почти сутки не давал покоя жителям села Хатыстыр. Хищник проник в три жилых строения, устроил там погром, а вечером выломал дверь в дом, где находились мужчина и его маленький сын, им пришлось укрываться на крыше, откуда связался с экстренными службами. Прибывшие охотники с собаками обнаружили медведя в на расстоянии около 200 метров от села, хищника застрелили.

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Магаданская область
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трупы
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