Появились детали гибели обезглавленного мужчины, чье тело нашли у дамбы

Мужчина, которого нашли в поселке Ола в Магаданской области, оказался обезглавлен, передает Telegram-канал «112». Как сообщает источник, 61-летний местный житель после тяжелого расставания с женой уехал на окраину леса, где выпивал.

Женщина несколько дней пыталась найти мужчину. В итоге его обнаружили погибшим со следами укусов и рваными ранами. Местные жители предположили, что после смерти тело могли повредить животные или птицы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ранее появилась информация, что медведь убил мужчину в Магаданской области. По предварительной версии, хищник напал на жителя поселка Ола в районе местной дамбы. На место выехали экстренные службы и охотоведы.

До этого в Алданском районе Якутии медведь почти сутки не давал покоя жителям села Хатыстыр. Хищник проник в три жилых строения, устроил там погром, а вечером выломал дверь в дом, где находились мужчина и его маленький сын, им пришлось укрываться на крыше, откуда связался с экстренными службами. Прибывшие охотники с собаками обнаружили медведя в на расстоянии около 200 метров от села, хищника застрелили.