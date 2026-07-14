В Якутии медведь ворвался в дом и загнал людей на крышу В Якутии отец и сын спаслись от разъяренного медведя на крыше дома

В Алданском районе Якутии медведь почти сутки терроризировал жителей села Хатыстыр, врываясь в дома, сообщает издание «ЯСИА». Хищник проник в три жилых строения, разгромил имущество, а вечером выломал дверь в дом, где находились мужчина и его маленький сын, им пришлось укрываться на кровле.

Зверь появился в населенном пункте Хатыстыр утром 11 июля. Сначала он забрел на веранду жилого дома, где в тот момент находились спящие хозяева — медведь прошелся по пристройке и покинул ее. Впоследствии он проник еще в два домовладения, оставшихся без присмотра.

Вечером того же дня животное проникло в помещение, где находились местный житель с несовершеннолетним сыном. Глава семейства, поднявшись на второй ярус строения, взял ребенка и выбрался на кровлю, откуда по мобильной связи оповестил экстренные службы. Прибывшие охотники с собаками обнаружили медведя в лесном массиве на расстоянии около двухсот метров от села, хищника застрелили. От действий медведя никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что дикий медведь съел более сотни домашних птиц в садоводческом товариществе в поселке Снежногорский Амурской области. Хищник приходит на частную территорию уже несколько дней. По данным источника, медведь спокойно разгуливал по центральным улицам поселка и не боялся людей. В общей сложности лесной хищник загрыз 80 перепелов и 48 кур.