Медведь пробрался в поселок и загрыз больше сотни домашних птиц

Медведь пробрался в поселок и загрыз больше сотни домашних птиц В Амурской области медведь загрыз больше сотни кур и перепелов

Дикий медведь съел более сотни домашних птиц в садоводческом товариществе в поселке Снежногорский Амурской области, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Отмечается, что хищник приходит на частную территорию уже несколько дней.

По данным источника, медведь спокойно разгуливал по центральным улицам поселка и не боялся людей. В общей сложности лесной хищник загрыз 80 перепелов и 48 кур. В ходе одной из таких вылазок зверь забрался на крышу теплицы, не удержался и упал, после чего скрылся.

Специалисты управления по охране животного мира установили клетку с приманкой, чтобы поймать осмелевшего медведя. Они по своему опыту убеждены, что зверь всегда возвращается на хлебное место.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с 1 августа разрешат отстрел бурых медведей. Отмечается, что общая квота не превышает семи особей для всех охотников. При этом до 2024 года животные находились под охраной как краснокнижный вид.

До этого дикий медведь набросился на шестиклассника в Кудымкарском районе Пермского края. Подросток попал в больницу, отделавшись царапинами.