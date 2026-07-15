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15 июля 2026 в 10:28

Медведь растерзал мужчину в Магаданской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Медведь растерзал человека в Магаданской области, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел в поселке Ола в районе дамбы.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета и специалисты-охотоведы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Алданском районе Якутии медведь почти сутки терроризировал жителей села Хатыстыр, врываясь в дома. Хищник проник в три жилых строения, разгромил имущество, а вечером выломал дверь в дом, где находились мужчина и его маленький сын, им пришлось укрываться на кровле. Впоследствии он проник еще в два домовладения, оставшихся без присмотра.

До этого сообщалось, что дикий медведь съел более сотни домашних птиц в садоводческом товариществе в поселке Снежногорский Амурской области. Хищник приходит на частную территорию уже несколько дней. По данным источника, медведь спокойно разгуливал по центральным улицам поселка и не боялся людей. В общей сложности лесной хищник загрыз 80 перепелов и 48 кур.

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Магаданская область
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хищники
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