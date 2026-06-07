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07 июня 2026 в 03:16

Раскрыто, в каком регионе РФ колоссально снизилось потребление алкоголя

Филимонов: в Вологодской области потребление алкоголя снизилось на 1,42 литра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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После введения ограничений на розничную продажу алкоголя с марта 2025 года потребление спиртного в Вологодской области сократилось на 1,42 литра на человека, заявил губернатор Георгий Филимонов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. По данным ЕГАИС, объем продаж упал примерно на 18%.

Это колоссальная цифра, это колоссальная статистика. Это не я придумал, это данные ЕГАИС. Объемы продаж сократились на цифру порядка 18 процентов, — заметил глава региона.

В области полностью закрыты все 610 алкомаркетов, 125 «наливаек» и 316 точек продажи вейпов. Региональные власти ликвидировали их без отдельного закона и федерального решения. Филимонов похвастался, что в Вологодской области «не говорят, а делают».

С 1 марта 2025 года алкоголь в регионе продается только с 12:00 до 14:00 по будням, а по выходным и праздникам — с 08:00 до 23:00. Рестораны могут торговать спиртным без временных ограничений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание, что ограничение продажи алкоголя во дворах региона принесло положительный эффект. С 1 марта 2026 года в подмосковных точках общепита, расположенных во дворах жилых домов, сокращен срок продажи алкоголя до двух часов — с 13:00 до 15:00.

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Вологодская область
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