Румынский сенатор сделала неожиданное признание о России Шошоакэ: россияне имеют все основания для гордости своей страной

Россияне могут гордиться своей страной, поскольку Россия защищает свои ценности и суверенитет, заявила РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) депутат сената Румынии и лидер оппозиционной партии «SOS Румыния» Диана Шошоакэ. По ее словам, российское общество отличается патриотизмом и уважением к собственной истории

Я посмотрела на то, как развивается ваша страна. Вы, россияне, можете гордиться своей страной, потому что Россия защищает свои ценности и свой суверенитет, — сказала Шошоакэ.

Российское общество выгодно отличается от европейского, продолжила депутат сената. В Европе часто национальные интересы приносят в жертву глобалистской повестке, резюмировала Шошоакэ.

Ранее депутат показала в соцсетях, как разрывается флаг Евросоюза. Политик заявила, что республика должна отмечать не День Европы, а день независимости своего государства. Она назвала празднование свинством.

До этого Шошоакэ пригрозила сломать ноги президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот осмелится появиться в парламенте ее страны. Политик заявила, что на Украине ущемляются права румын. По ее словам, румынам не позволяют говорить на родном языке и ограничивают их религиозные права, запрещая исповедовать православие и молиться.