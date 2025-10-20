Румынский депутат Европарламента Диана Шошоакэ пригрозила сломать ноги президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот осмелится появиться в парламенте ее страны. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) политик заявила, что на Украине ущемляются права румын. По ее словам, румынам не позволяют говорить на родном языке и ограничивают их религиозные права, запрещая исповедовать православие и молиться.

Если он осмелится прийти в мой (румынский. — NEWS.ru) парламент, я переломаю ему ноги! Не смей произносить речь в моем парламенте, — написала Шошоакэ.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил, что политическая судьба Зеленского может оказаться под угрозой из-за позиции США. По его словам, Вашингтон рассматривает украинского лидера как препятствие для мирных переговоров. Соскин также отметил, что американский президент Дональд Трамп намерен обсуждать прекращение конфликта, а не его эскалацию, что делает Зеленского проблемой для США.