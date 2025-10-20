Лукашенко предложил помочь снять сериал про американского убийцу Лукашенко предложил снять совместный с Россией сериал про Ли Харви Освальда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил помочь России в создании многосерийного фильма о Ли Харви Освальде, который, по официальной версии, является убийцей президента США Джона Кеннеди. Соответствующее предложение было сделано во время встречи с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым. Лукашенко отметил, что Белоруссия готова предоставить съемочные площадки и помочь с финансированием проекта, передает БелТА.

Знаю, что есть замысел снять, по-моему, многосерийный фильм про Освальда. Были бы в этом очень заинтересованы и могли бы предоставить свои услуги, площадку и заняться поиском финансирования этого, уверен, интереснейшего фильма, — поделился Лукашенко.

Он также подчеркнул особенную актуальность темы сериала. Президент обратил внимание, что вопрос обстоятельств убийства Кеннеди активно поднимался действующим президентом США Дональдом Трампом.

Ранее конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна сообщила, что российская сторона планирует передать ей сведения по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Она рассказала, что документ насчитывает 350 страниц. Политик добавила, что Конгресс США пытался получить доступ к этой информации еще в 1990-х годах.

Позже стало известно, что общий объем переданных российской стороной США материалов, связанных с убийством президента Джона Кеннеди, составляет примерно 300 страниц. Они включают различную дипломатическую и ведомственную переписку.