Готовим аппетитный новогодний салат из 3 ингредиентов

Если вы уже испробовали все привычные блюда на новогоднем столе и хотите попробовать что-то новое, приготовьте этот оригинальный салат из трех ингредиентов. Блюдо не только удивит своим необычным вкусом, но и станет настоящим украшением праздника.
Ингредиенты
- Сервелат — половина палки
- Сыр — 200 г
- Томаты — 3 шт.
- Майонез — для заправки
Способ приготовления
- Сервелат нарезаем на маленькие кубики. Чем меньше — тем лучше.
- Аналогично поступаем с сыром и томатами. Обязательно выбирайте вкусные овощи. Если есть возможность — дойдите до рынка и купите помидоры там.
- Смешиваем ингредиенты между собой и заправляем майонезом по вкусу.
- Оставляем салат в холодильнике минимум на час. Лучше приготовить его утром и подать к праздничному столу вечером. За это время помидоры напитают салат соком. Приятного аппетита!
