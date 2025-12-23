Новый год-2026
23 декабря 2025 в 20:43

Готовим аппетитный новогодний салат из 3 ингредиентов

Если вы уже испробовали все привычные блюда на новогоднем столе и хотите попробовать что-то новое, приготовьте этот оригинальный салат из трех ингредиентов. Блюдо не только удивит своим необычным вкусом, но и станет настоящим украшением праздника.

Ингредиенты

  • Сервелат — половина палки
  • Сыр — 200 г
  • Томаты — 3 шт.
  • Майонез — для заправки

Способ приготовления

  1. Сервелат нарезаем на маленькие кубики. Чем меньше — тем лучше.
  2. Аналогично поступаем с сыром и томатами. Обязательно выбирайте вкусные овощи. Если есть возможность — дойдите до рынка и купите помидоры там.
  3. Смешиваем ингредиенты между собой и заправляем майонезом по вкусу.
  4. Оставляем салат в холодильнике минимум на час. Лучше приготовить его утром и подать к праздничному столу вечером. За это время помидоры напитают салат соком. Приятного аппетита!

Также советуем приготовить картофельный салат с беконом. Им можно украсить не только праздничный стол, но и разнообразить будничное меню.

Проверено редакцией
Виктория Семенова
