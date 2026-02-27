Шурпа по-чувашски: готовим шурпе — наваристый и сытный суп

Этот суп — настоящая гордость чувашской кухни, без него не обходится ни один большой праздник. Блюдославится своим густым мясным духом и отлично согревает, поэтому оно идеально подходит для холодного времени года.

Для настоящего шурпе возьмите 1 кг мясного набора — лучше всего подойдет смесь говядины на косточке и субпродуктов, таких как сердце или печень. Положите мясо в кастрюлю, залейте 3 л холодной воды и доведите массу до кипения. Обязательно снимите всю пену, иначе бульон потеряет прозрачность. Варите мясо на медленном огне около 1.5 часа до полной мягкости. Пока основа томится, очистите 2 крупные луковицы и 4 средних клубня картофеля. Лук мелко нарубите, а картофель порежьте крупными кубиками. Добавьте овощи в кастрюлю за 25 минут до готовности.

Посолите суп по вкусу, всыпьте 0.5 ч. л. черного молотого перца и положите 2 лаврушки. Когда картофель станет мягким, достаньте мясо, нарежьте его небольшими кусочками и верните обратно в наваристый бульон. В самом конце возьмите пучок зеленого лука весом 50 г, мелко нашинкуйте его и отправьте в кастрюлю. Дайте шурпе постоять под крышкой 15 минут. Разливайте суп по глубоким тарелкам и подавайте горячим.

Совет: для более насыщенного вкуса добавьте в конце 1 ст. л. домашней сметаны прямо в тарелку.

