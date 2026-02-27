Зимняя Олимпиада — 2026
Терапевт развеяла главный и самый опасный миф о пиве

Врач Тен: пиво может быть вреднее водки из-за наличия сивушных масел

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пиво может быть вреднее водки из-за наличия сивушных масел, терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Она объяснила, что два-три литра хмельного напитка уже заставляют организм человека работать на износ.

Самое большое заблуждение — считать пиво слабым и безопасным напитком. Человек может выпить бутылку водки за вечер, получив тяжелое отравление, или выпить два-три литра пива, получив ту же дозу алкоголя (0,5 л водки = 2,5 л пива), но незаметно, смакуя. Организм получает колоссальную нагрузку: алкоголь + огромный объем жидкости + сивушные масла. Печень и сердце работают на износ, — отметила Тен.

Ранее Тен заявила, что чрезмерное употребление алкогольных напитков, в частности водки, может привести к развитию импотенции у мужчин. По ее словам, этанол также существенно снижает качество сперматозоидов.

До этого диетолог Дарья Русакова заявила, что частое употребление пива может негативно сказаться на либидо у мужчин. В то же время женщины, которые часто пьют алкоголь, по ее словам, рискуют столкнуться с нарушениями менструального цикла, проблемами с зачатием и вынашиванием ребенка.

