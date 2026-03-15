Байкерская взятка, кровавый трамвай и алкоголь-убийца: что дальше

В коррупционном деле замглавы Минобороны Руслана Цаликова открылись новые детали, россиянам напомнили, какая доза алкоголя считается смертельной, два трамвая с пассажирами столкнулись на Волоколамском шоссе в Москве — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Чем «баловали» бывшего замминистра обороны Цаликова?

«Коммерсант» сообщил, что бывший первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, отправленный под домашний арест по обвинению в коррупции, в качестве одной из взяток получил от главы «Бамстройпути» Антона Абдурахманова мотоцикл Honda Gold Wing стоимостью более 2,2 млн рублей. По данным издания, транспортное средство оформили на сына чиновника.

Как сказано в публикации, второй эпизод, по данным следствия, произошел в апреле 2020 года. «Коммерсант» утверждает, что в своем кабинете Цаликов якобы потребовал от бенефициара АО «Военно-строительная компания» Владимира Семенова 50 млн рублей наличными за общее покровительство. По данным издания, деньги принесли в кожаной сумке прямо в здание Минобороны.

Журналисты отметили, что показания против Цаликова дают бизнесмены, которые сами проходят по делам о хищениях в строительной отрасли. Как утверждает «Коммерсант», Семенов и экс-глава ГУОВ Евгений Горбачев обвиняются в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), а Абдурахманов уже заочно арестован по делу о мошенничестве и объявлен в розыск.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что Цаликова задержали по подозрению в организации преступного сообщества. По информации источника, экс-замминистра обороны вменяют растрату, отмывание денежных средств и получение взяток. В период с 2017 по 2024 год участники группы, которую, по версии следствия, создал Цаликов, похищали бюджетные средства, занимались их легализацией и получали за это вознаграждения.

Точка невозврата: названа смертельная доза алкоголя

Доза алкоголя в пять промилле в крови человека уже считается смертельной, напомнил нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера врач высшей категории Андрей Сергеев. По его словам, выживаемость в таких случаях зависит от индивидуальных факторов.

«Для человека смертельная доза алкоголя в крови — пять промилле. Показатель в выдыхаемом воздухе, измеряемый в миллиграммах, в два раза ниже показателя в промилле», — уточнил специалист.

Он добавил, что для достижения смертельного уровня содержания алкоголя достаточно одной бутылки водки.

«Чтобы уровень достиг пяти промилле, достаточно одной бутылки водки на разовый прием. Если человек употребляет алкоголь в течение, например, суток и меньшими разовыми дозами, то организм справляется с интоксикацией. При этом тяжелая интоксикация на фоне приема алкоголя часто приводит к временной потере памяти», — подчеркнул нарколог.

Кроме того, последствия при приеме большой дозы алкоголя также зависят от индивидуальных факторов: генетики, пола, веса тела, количества жировой ткани, резюмировал врач.

Депутат Госдумы Михаил Делягин в свою очередь сообщил, что российская молодежь практически перестала употреблять спиртное — нынешнее поколение лишь изредка позволяет себе слабоалкогольные напитки. По его мнению, современные люди считают пристрастие к алкоголю признаком слабоволия, неудачливости и неадекватности.

«Современная молодежь не пьет. Если сравнить отношение к алкоголю в разных поколениях, то сейчас употребление алкоголя является признаком неудачливости, неадекватности, неправильного отношения к жизни и себе. Раньше люди пили все подряд. Сейчас, если кто-то и пьет, то выбирает слабоалкогольные напитки. Они выпивают бутылочку белорусского сидра и останавливаются. Это движение культурного употребления алкоголя», — высказался парламентарий.

По словам руководителя отдела анализа социально-политических процессов Института социально-политических исследований РАН Игоря Селезнева, россияне назвали развитие медицинской помощи и реабилитации одной из наиболее эффективных мер борьбы с алкоголизмом. Согласно проведенному исследованию, люди считают, что решению этой проблемы также способствуют запрет рекламы спиртных напитков и популяризация здорового образа жизни.

«С точки зрения наших респондентов, в первую очередь назывались такие меры по борьбе с алкоголизмом, как создание здорового образа жизни (78%), повышение качества и доступности медицинской помощи и реабилитации лиц с алкогольной зависимостью (67%), недопущение рекламы алкогольной продукции и пропаганды потребления алкоголя (64%), борьба с нелегальной продажей алкоголя (61%), повышение возрастного ценза при продаже алкоголя с 18 до 21 года (44%)», — рассказал Селезнев.

Что известно о страшном столкновении двух трамваев в Москве

Два трамвая, следовавшие по маршруту № 6, столкнулись на дублере Волоколамского шоссе в Москве, один из них сошел с рельсов. В столичном ГУ МВД уточнили, что инцидент произошел на улице Водников в районе дома № 1. В момент ЧП в составах находилось около 70 пассажиров.

Последствия ДТП с участием двух трамваев на ул. Водников на северо-западе Москвы Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва‭»

Согласно последней информации, пострадали 25 человек, в том числе дети и один из водителей. 21 пассажира госпитализировали. Предварительно, причиной ДТП могла стать техническая неисправность одного из трамваев. Столичная прокуратура взяла ситуацию на контроль. Специальная комиссия с участием экспертов Московского метрополитена установит точные причины произошедшего.

«Трамвай, ехавший с эстакады в город, внезапно как-то ускорился. После этого вагон будто вылетел на встречку и в лоб ударил другой», — рассказал один из очевидцев.

По его словам, составы врезались в тот момент, когда один выезжал из Волоколамского тоннеля, а встречный спускался с эстакады через канал имени Москвы.

«Часто замечаю, что некоторые вагоновожатые замедляют трамвай при съезде. А в этот раз, по ощущениям, трамвай словно летел на спуск», — добавил другой свидетель.

По информации источника, трамваем, ехавшим с эстакады, управлял опытный водитель с 23-летним стажем. Состав был выпущен в 2021 году, обслуживается по контракту жизненного цикла — сервисная компания отвечает за его состояние в течение всего срока эксплуатации.

