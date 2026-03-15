Россиянам напомнили, какая доза алкоголя считается смертельной

Доза алкоголя в пять промилле в крови человека уже считается смертельной, напомнил врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев. Выживаемость в таких случаях зависит от индивидуальных факторов. По словам нарколога, которые приводит РИА Новости, во время замеров алкотестером в выдыхаемом воздухе будет в два раза меньше, то есть 2,5 миллиграмма.

Для человека смертельная доза алкоголя в крови — пять промилле. Показатель в выдыхаемом воздухе, измеряемый в миллиграммах, в два раза ниже показателя в промилле, — отметил Сергеев.

Он добавил, что для достижения смертельного уровня содержания алкоголя достаточно одной бутылки водки. При этом специалист отметил, что во время употребления спиртного в течение суток организм справляется с интоксикацией.

Ранее в Иркутске задержали водителя, скрывшегося с места ДТП. Результаты проверки на алкотестере шокировали даже опытных сотрудников ГАИ. Уровень алкоголя в организме мужчины превышал норму почти в 28 раз.