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06 июня 2026 в 12:51

Сечин спрогнозировал мировые цены на нефть после снятия ограничений

Сечин: цена нефти к концу года может составить $95-96 после снятия ограничений

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мировые цены на нефть к концу года могут составить $95-96 за баррель в случае немедленного снятия ограничений в Ормузском проливе, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он также полагает, что через год стоимость может снизиться до уровня $80-85, передает корреспондент NEWS.ru с ПМЭФ.

Если сейчас произойдет отмена ограничений, тогда, возможно, к концу года средняя цена выйдет на уровень $95-96. Примерно полгода надо будет для того, чтобы восстановить положительную динамику, — заявил Сечин.

По словам главы «Роснефти», восстановление поставок потребует значительных временных и инвестиционных затрат. Он допустил, что возврат к фундаментальным показателям рынка возможен ко второй половине 2027 года, если кризис начнет разрешаться позитивно.

Также Сечин предупредил, что введение новых ограничений на поставки российской нефти спровоцирует существенный рост мировых цен: стоимость барреля может увеличиться примерно на $100 и превысить $150. При этом Россия сохранит значительную часть нефтяного экспорта в случае новых санкций, а рост цен компенсирует недопоставленные объемы

Ранее главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач высказал мнение, что рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке принесет российскому бюджету сверхдоходы. По его словам, дополнительные денежные вливания в госказну составят свыше 2 трлн рублей. Однако эксперт подчеркнул, что это не подарок судьбы, а передышка перед серьезным испытанием.

Игорь Сечин
цены на нефть
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