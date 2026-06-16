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16 июня 2026 в 17:29

Аналитик объяснил, как снятие ограничений с Ирана отразится на ОПЕК+

Аналитик Бахтин: снятие санкций с Ирана не повлияет на добычу нефти в ОПЕК+

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Снятие ограничений с Ирана на добычу и продажу нефти не повлияет на сделку ОПЕК+, поскольку для Тегерана не было установлено квот по добыче черного золота, заявил руководитель центра по аналитике российских акций Кирилл Бахтин. По его словам, которые приводит ИС «Вести», Иран формально входит в ОПЕК+, но для него, как и для Венесуэлы и Ливии, квоты не определены.

Сделка ОПЕК+, особенно семь стран, которые добровольно выполняют ограничения, она не зависит от Ирана. Иран формально входит в ОПЕК+, но для Ирана не установлены никакие квоты по нефтедобыче. Как для Ирана, так и для Венесуэлы и Ливии не существует определенных квот. Поэтому тот факт, что Иран выйдет или нарастит объем нефтедобычи, он на сделку ОПЕК, на ОПЕК+, на действия других семи участников влиять не должен, — объяснил Бахтин.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что мирное соглашение между США и Ираном приведет к выведению ближневосточной страны из-под санкций, а это позволит другим государствам беспрепятственно покупать иранскую нефть и создаст переизбыток предложения на рынке. По его словам, новость об открытии Ормузского пролива уже толкает цены вниз.

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цены на нефть
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