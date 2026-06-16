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16 июня 2026 в 02:22

Стало известно, что будет с ценами на нефть после снятия санкций с Ирана

Юшков: снятие санкций с Ирана может обрушить мировые цены на нефть

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru
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Мирное соглашение между США и Ираном приведет к выведению ближневосточной страны из-под санкций, что позволит другим государствам беспрепятственно покупать иранскую нефть и создаст переизбыток предложения на мировом рынке, заявил в беседе с информационной службой «Вести» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, новость об открытии Ормузского пролива уже толкает цены вниз.

Соединенные Штаты и юридическую базу будут менять. То есть фактически будут выводить Иран в целом из-под санкций и не будут кому-либо запрещать покупать его нефть. И это усугубит ситуацию на мировых рынках нефти, потому что одна только новость об открытии Ормузского пролива уже толкает цену на нефть вниз, — рассказал Юшков.

Он добавил, что снятие ограничений позволит Тегерану нарастить добычу, что усилит переизбыток предложения. Кроме того, это создает риски для сделки ОПЕК+: из нее уже вышли ОАЭ, а Иран, будучи под санкциями, квот не имел.

Но если с него будут снимать санкции, конечно, организация потребует взять на себя какие-то обязательства в плане объемов добычи. Если он этого не сделает, то, конечно, другие участники тоже могут сказать: почему им можно выходить из сделки, добывать сколько угодно, а оставшиеся игроки будут пытаться удержать цены на нефть? — вопросил эксперт.

Ранее сообщалось, что курс биткоина достиг двухнедельного максимума на отметке $65 943 (4,741 млн рублей) в понедельник, 15 июня, после объявления о сделке между США и Ираном. Это повышение произошло на фоне растущего у участников торгов интереса к риску, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа о достижении договоренностей с Тегераном.

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