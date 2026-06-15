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15 июня 2026 в 10:05

Сделка между Ираном и США спровоцировала рост биткоина

Биткоин достиг двухнедельного максимума на фоне сделки между Ираном и США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Курс биткоина достиг двухнедельного максимума на отметке $65 943 (4,741 млн рублей) в понедельник, 15 июня, после объявления о сделке между США и Ираном, сообщает Bloomberg. Это повышение произошло на фоне растущего у участников торгов интереса к риску, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа о достижении договоренностей с Тегераном.

Ожидается, что представители обеих стран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Тем не менее на этой неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы, и любое сообщение о возможном повышении процентной ставки может создать давление на крипторынок.

Ранее член комиссии по майнингу и блокчейну ТПП РФ экономист Андрей Лобода рассказал, что в начале июня давление на рынок криптовалют усилилось на фоне приостановки переговоров между Ираном и США. На этом фоне выросли цены на нефть и инвесторы начали выходить из рисковых активов.

До этого стало известно, что стоимость биткоина опустилась ниже отметки в $65 тыс. (4,647 млн рублей), об этом свидетельствовали данные криптовалютных площадок. На крупнейшей по объему торгов криптобирже Binance снижение было зафиксировано в ночь на четверг, 4 июня.

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