Биткоин «взлетел» вверх после экстренного заявления Трампа об Иране Цена на биткоин ускорила рост на фоне слов Трампа о переговорах с Ираном

Стоимость биткоина начала увеличиваться после сообщения президента США Дональда Трампа о конструктивных переговорах с Ираном в течение последних двух недель, следует из данных на площадке Binance. Впервые с 16 февраля 2026 года цена на криптовалюту побила потолок в $70 тыс.

Ранее после слов Трампа об Иране обвалились цены на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE снизилась более чем на 14%.

До этого сообщалось, что стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2026 года снизилась. Впервые с 2 февраля цена опустилась ниже отметки в $4450 (около 369,5 тыс. рублей) за тройскую унцию. В 01:03 по московскому времени цена составила $4449 (около 369,4 тыс. рублей) за унцию, что соответствует снижению на 0,96%.

Также стало известно, что стоимость доллара по отношению к мировым валютам начала снижаться после заявления Трампа об отсрочке ударов по иранской энергосистеме. Курс евро к доллару вырос, курс доллара к иене снизился, а индекс доллара уменьшился.