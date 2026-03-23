23 марта 2026 в 15:06

Трамп «уронил» доллар

Стоимость доллара начала снижаться к мировым валютам после слов Трампа об Иране

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Стоимость доллара по отношению к мировым валютам, в том числе евро, перешла к уменьшению после слов президента США Дональда Трампа об отсрочке ударов по иранской энергосистеме Ирана, свидетельствуют данные торгов. В частности, по состоянию на 14:40 по московскому времени курс евро к доллару рос до $1,1581 с $1,1571 за евро на прошлом закрытии (+0,09%).

При этом курс доллара к иене снижался до 158,66 иены со 159,23 иены за доллар (-0,36%). А индекс доллара уменьшался до 99,38 пункта (-0,27%).

Ранее Трамп велел американским военным отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Глава Белого дома написал, что приказал армии приостановить атаки на пять дней.

Американский президент также заявил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней проводили переговоры о полном прекращении боевых действий между на Ближнем Востоке. Он счел их «очень хорошими и продуктивными».

В Иране отметили, что не вели никаких переговоров с США. По словам источника, с начала конфликта и до настоящего момента Тегерану поступали сигналы от ряда посредников, однако пока иранская сторона настаивает на продолжении обороны.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

