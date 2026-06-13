Семилетний мальчик пропал на острове в Карелии во время отдыха с родителями

Семилетний мальчик пропал на острове в Карелии во время отдыха с родителями

Семилетний мальчик пропал во время отдыха с родителями на острове в Ладожском озере в Карелии, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, семья из Санкт-Петербурга прибыла на остров утром, после чего взрослые занялись приготовлением шашлыков. В какой-то момент родители отвлеклись и обнаружили, что ребенка рядом нет.

После безуспешных поисков они обратились за помощью в экстренные службы. Сейчас мальчика ищут водолазы Карельской поисково-спасательной службы. По словам матери ребенка, он мог упасть со скалы. Спрятаться на острове негде, так как на нем лишь небольшая часовня и несколько деревьев.

Ранее глава регионального МЧС Сергей Лебедев сообщил, что на Камчатке спасатели, полиция и волонтеры разыскивают мужчину, пропавшего во время поисков охотника, исчезнувшего осенью 2025 года. По его словам, доброволец перестал выходить на связь после того, как поисковая группа разделилась во время операции в районе села Эссо.

Также стало известно, что в Румынии потерявшийся пятилетний ребенок трое суток провел в лесу. Мальчика обнаружили в труднодоступном месте примерно в двух километрах от точки пропажи с помощью вертолета.