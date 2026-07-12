Огромный пожар в эллингах Кронштадта локализовали спустя часы работы Пожар в эллингах Кронштадта локализовали при участии 25 спасателей

Пожар в эллингах в Кронштадте, площадь которого достигла 600 квадратных метров, удалось локализовать, сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. К ликвидации возгорания привлечены пять единиц техники и 25 человек личного состава.

В 09:34 локализация, отказ дополнительному номеру 1-БИС, работают по номеру 1, — отмечается в сообщении.

В результате ЧП пострадала женщина, ее госпитализировали. Возгоранию был присвоен номер 1-БИС. На данный момент причины пожара устанавливаются.

Ранее в поселке Родники Раменского городского округа Московской области ликвидировали открытое горение в складском здании. Пожар удалось локализовать на площади 200 квадратных метров. В тушении были задействованы 71 спасатель и 24 единицы техники.

Между тем стало известно, что пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе Ростовской области, возникшие после атаки украинских беспилотников, потушили. Отмечается, что спасатели МЧС непрерывно работали на местах возгораний всю ночь, чтобы ликвидировать последствия пожаров.