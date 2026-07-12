Назван возможный размер МРОТ в 2027 году ОП: сумма МРОТ в 2027 году может составить от 29 тыс. до 31 тыс. рублей

Средний размер МРОТ в 2027 году составит от 29 тыс. до 31 тыс. рублей, заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями Евгений Машаров. Точная сумма, по его словам, будет зависеть от регионов.

Размер МРОТ на следующий год утверждается в конце текущего года (примерно в ноябре-декабре 2026 года мы увидим официальный размер МРОТ на 2027 год). Ориентировочно, учитывая прогноз Минэкономразвития и мнения экспертов, в 2027 году МРОТ будет составлять от 29 до 31 тыс. рублей, — сказал Машаров.

Также собеседник добавил, что в северных регионах России МРОТ может быть выше общероссийского из-за климатических условий и экономики.

Ранее Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ, сообщил, что Социальный фонд России (СФР) изменит порядок расчета ряда социальных выплат.

До этого Георгий Камнев, депутат от КПРФ, зампред комитета Госдумы по контролю, объяснил, в каких случаях больничный оплачивается 100%. Среди таких происшествий: производственные травмы, профессиональные болезни и уход за больным ребенком до восьми лет.