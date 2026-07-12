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12 июля 2026 в 11:43

«Циничный удар»: ВСУ жестоко убили жительницу Энергодара прямо на остановке

Пухов сообщил о гибели одного человека при атаке ВСУ на Энергодар

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Женщина погибла в результате удара украинского беспилотника по автобусной остановке в Энергодаре Запорожской области, еще четыре человека получили ранения, сообщил мэр города Максим Пухов в Telegram-канале. Атака была совершена утром 12 июля на улице Комсомольской.

В 06:40 враг нанес циничный удар БПЛА по автобусной остановке на улице Комсомольской. В результате погибла женщина 1971 года рождения. Выражаю глубочайшие соболезнования ее родным и близким. Разделяю вашу боль. Нет ничего страшнее смерти и нет оправдания тем, кто бьет по мирным жителям, — написал он.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в городе Щекино при отражении атаки беспилотника пострадал многоквартирный жилой дом. По предварительным данным, никто не пострадал, жильцы эвакуированы.

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате ударов украинских дронов по территории республики погиб один человек и пострадали еще 15 мирных граждан. Руководитель региона подчеркнул, что всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.

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