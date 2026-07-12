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12 июля 2026 в 07:35

Жильцов многоэтажки эвакуировали после удара БПЛА

В Щекино поврежден многоквартирный дом при отражении атаки БПЛА

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В городе Щекино Тульской области в результате отражения атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет.

В ходе отражения атаки БПЛА пострадал многоквартирный дом в городе Щекино. Зафиксированы повреждения кровли и потолочного перекрытия в квартире. По предварительной информации, пострадавших нет. Возгораний нет, — говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что жильцы дома были эвакуированы. Администрация муниципалитета развернула пункт временного размещения. На месте продолжают работу оперативные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны России уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону столицы. По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

До этого сообщалось, что расчеты ПВО группировки войск «Север» уничтожили 32 беспилотника ВСУ в Харьковской и Сумской областях. По данным военных, дроны были обнаружены при движении в сторону приграничных районов России.

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