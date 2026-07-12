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12 июля 2026 в 06:45

Собянин сообщил об отражении атак пяти дронов ВСУ

Собянин сообщил об отражении атак пяти дронов ВСУ в Москве

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Силы ПВО Минобороны России уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в МАКСе. По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву, — написал столичный губернатор.

Ранее сообщалось, что Крым вновь подвергся атаке БПЛА противника, в результате которой погиб житель Джанкоя. Глава региона Сергей Аксенов принес соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что органами власти будет оказано все необходимое содействие.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо передавал, что во всех округах региона фиксируется полное или частичное отключение электроэнергии. По его информации, энергетики и аварийные службы уже работают на месте.

Также дежурные силы противовоздушной обороны с начала объявления воздушной опасности перехватили и ликвидировали 14 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Он поблагодарил военнослужащих за эффективную работу.

Москва
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