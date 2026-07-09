Появились подробности смертельной атаки ВСУ на Крым Житель Джанкоя погиб при атаке БПЛА на Крым

Минувшей ночью Республика Крым вновь подверглась вражеской атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате которой погиб житель Джанкоя, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. Он принес соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что органами власти будет оказано все необходимое содействие.

Минувшей ночью Республика Крым вновь подверглась вражеской атаке БПЛА. К сожалению, один человек — житель Джанкоя — погиб. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Органами власти будет оказано все необходимое содействие, — написал Аксенов.

Утром 9 июля силы ПВО ликвидировали и перехватили 73 украинских беспилотника над регионами России. По данным Минобороны, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря.