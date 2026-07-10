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10 июля 2026 в 04:52

ПВО сорвала ночной налет дронов ВСУ на Ленобласть

Дрозденко: силы ПВО сбили над Ленобластью 14 дронов ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Дежурные силы противовоздушной обороны с начала объявления воздушной опасности перехватили и ликвидировали 14 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в социальных сетях губернатор региона Александр Дрозденко. Он поблагодарил военнослужащих за эффективную работу.

Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. В ходе отражения атаки над территорией нашего региона сбито 14 БПЛА противника. Информации о пострадавших и разрушениях по линии дежурной службы не поступало, — уточнил глава области.

Ранее сообщалось, что Крым вновь подвергся атаке БПЛА противника, в результате которой погиб житель Джанкоя. Глава региона Сергей Аксенов принес соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что органами власти будет оказано все необходимое содействие.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо передавал, что во всех округах региона фиксируется полное или частичное отключение электроэнергии. По его информации, энергетики и аварийные службы уже работают на месте.

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