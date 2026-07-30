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30 июля 2026 в 09:32

«Удивлен»: украинский фигурист высказался о лишении стипендии Зеленским

Украинский фигурист Петренко удивился лишению стипендии из-за шоу Навки

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Global Look Press
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Украинский фигурист Виктор Петренко в беседе с изданием Sport24 заявил, что был удивлен решением президента Украины Владимира Зеленского лишить его стипендии из-за участия в ледовом шоу российской спортсменки Татьяны Навки. По словам мужчины, он покинул Федерацию фигурного катания Украины еще в 2020 году.

Честно, был удивлен. Но я занимаюсь фигурным катанием, а не политикой, — подчеркнул Петренко.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что российские фигуристы будут сталкиваться с «гадством» после возвращения на международную арену. По его словам, политические лидеры продолжат оказывать давление, несмотря на решения спортивных федераций о допуске атлетов.

До этого заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин назвал замечательной новость о возвращении российских фигуристов на международные старты. Он отметил, что очень рад за спортсменов. Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян до соревнований в нейтральном статусе начиная с сезона-2026/27.

Спорт
Украина
Фигурное катание
Татьяна Навка
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