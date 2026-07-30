Стало известно, почему осужденный пасынок Стаса Намина взял его фамилию

Пасынок Стаса Намина Роман Ткаченко, осужденный за убийство бабушки и 30-летнего сводного брата, взял его фамилию для укрепления семьи, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Там отмечается, что отношения Ткаченко с бабушкой были теплыми, но впоследствии ухудшились, в то время как отношения с младшим братом всегда были очень хорошими.

Отношения с ним (Наминым. — NEWS.ru) всегда были плохими, фамилию и отчество отчима он взял в 19 лет после попытки суицида, чтобы стать ближе к семье, — сказано в материалах.

Ранее стало известно, что в момент совершения убийства Ткаченко находился в возбужденном состоянии, но не терял способности к самоконтролю. Уточняется, что были проведены три стационарные психолого-психиатрические экспертизы.

До этого Намин заявил, что Ткаченко после убийства родного сына музыканта и его бывшей тещи пытался переложить ответственность за произошедшее на собственную мать. О произошедшем Намин узнал со слов экс-супруги. Она рассказала, что приехала в дом своей матери раньше сотрудников правоохранительных органов. После этого Ткаченко напал на нее сзади, схватил за шею, из-за чего женщина потеряла сознание.