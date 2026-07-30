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30 июля 2026 в 08:21

Стало известно, как вел себя пасынок Намина во время убийства

РИА Новости: пасынок Намина в момент убийства не находился в состоянии аффекта

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Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко в момент совершения убийства находился в возбужденном состоянии, но не терял способность к самоконтролю, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Уточняется, что были проведены три стационарные психолого-психиатрические экспертизы.

Согласно выводам экспертов, признанных судом достоверными, Ткаченко <...> в момент совершения преступления — убийства — в состоянии физиологического или кумулятивного аффекта не находился, а имело место состояние эмоционального возбуждения, — говорится в документах.

Кроме того, как отметили эксперты, об отсутствии аффекта свидетельствует последовательный и организованный характер действий Ткаченко. Все это не подтверждает утрату им контроля над собой и не отражает симптоматики, характерной для потери самоконтроля.

Ранее сообщалось, что Намин и его бывшая супруга, признанные потерпевшими по делу Ткаченко, не заявили гражданский иск к осужденному. До этого Мособлсуд приговорил Ткаченко к 18 годам колонии строгого режима за убийство бабушки и сводного брата, а в июне апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

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