Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 08:29

В России стали на шаг ближе к «победе» над ВИЧ

Центр «Вектор» приступил к разработке мРНК-вакцины от ВИЧ

Подписывайтесь на нас в MAX

Государственный центр вирусологии «Вектор» приступил к разработке мРНК-вакцин против ВИЧ, оспы обезьян и клещевого энцефалита, сообщила на конференции «Инженерная биология и биофармацевтика» ведущий научный сотрудник центра Лариса Карпенко. Как передает ТАСС, по ее словам, в настоящее время ученые исследуют способность разрабатываемых препаратов формировать иммунный ответ на лабораторных животных.

На стадии изучения иммуногенности на лабораторных животных мРНК-вакцины против инфекций: оспы обезьян, ВИЧ-1/СПИД, клещевого энцефалита, — заявила Карпенко.

Вакцины на основе мРНК представляют собой гибкий инструмент в борьбе с вирусами и бактериями — именно по этому принципу были созданы препараты против COVID-19. Главные преимущества такого подхода — относительно высокая скорость создания и большая простота разработки по сравнению с классическими методами.

Россия
ВИЧ
препараты
вакцины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия установила рекорд по вылову известного во всем мире деликатеса
В России стали на шаг ближе к «победе» над ВИЧ
Солдаты ВСУ убежали с позиции и сожгли тела сослуживцев
Стало известно, как вел себя пасынок Намина во время убийства
На складе Wildberries в Сарапуле произошло возгорание
Суд сжалился над фигурантом дела о подрыве машины офицера Минобороны
Известный бодибилдер застрелил родителей и тяжело ранил 13-летнего брата
Врач поставила точку в споре о связи отказа от супов и гастрита
«Уши как локаторы»: собака спасла российских штурмовиков от дронов в ДНР
Облом Зеленского и новая атака на Wildberries: новости СВО к утру 30 июля
ВС России оставили ВСУ без сухогрузов
ВС России нанесли удары по военным аэродромам и логистическим центрам ВСУ
Артиллерия «Севера» нанесла сокрушительный удар ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 30 июля: инфографика
При атаке ВСУ в центре Горловки поврежден многоквартирный дом
Силы ПВО уничтожили более 250 украинских дронов над Россией
Мирошник объяснил, что показали митинги после отставки Федорова
В МЧС заявили о рекордном за пять лет количестве природных ЧС
Серия взрывов прогремела в Киеве и Львове
Ракетная опасность объявлена в одном из крупнейших городов Европы
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.