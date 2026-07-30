В России стали на шаг ближе к «победе» над ВИЧ

В России стали на шаг ближе к «победе» над ВИЧ Центр «Вектор» приступил к разработке мРНК-вакцины от ВИЧ

Государственный центр вирусологии «Вектор» приступил к разработке мРНК-вакцин против ВИЧ, оспы обезьян и клещевого энцефалита, сообщила на конференции «Инженерная биология и биофармацевтика» ведущий научный сотрудник центра Лариса Карпенко. Как передает ТАСС, по ее словам, в настоящее время ученые исследуют способность разрабатываемых препаратов формировать иммунный ответ на лабораторных животных.

На стадии изучения иммуногенности на лабораторных животных мРНК-вакцины против инфекций: оспы обезьян, ВИЧ-1/СПИД, клещевого энцефалита, — заявила Карпенко.

Вакцины на основе мРНК представляют собой гибкий инструмент в борьбе с вирусами и бактериями — именно по этому принципу были созданы препараты против COVID-19. Главные преимущества такого подхода — относительно высокая скорость создания и большая простота разработки по сравнению с классическими методами.