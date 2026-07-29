Россиянам рассказали, грозит ли стране эпидемия ВИЧ

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29 июля 2026 в 10:32

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Онищенко: в России на 40% снизилась заболеваемость ВИЧ благодаря лекарствам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россия благодаря бюджетному финансированию дорогостоящих препаратов для ВИЧ-инфицированных граждан добилась значительного снижения заболеваемости, заявил Академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости. По его словам, за последние годы этот показатель сократился на 40%, что подтверждается официальной статистикой.

У нас ситуация другая, Россия покупает лекарства и раздает нашим ВИЧ-инфицированным гражданам, это дало очень хороший результат. И лекарства эти люди получают бесплатно, а они очень дорогие. Благодаря этому в последние годы заболеваемость ВИЧ-инфекцией у нас снизилась на 40%. И это цифры достоверные, — сказал он.

Онищенко подчеркнул, что бесплатная антиретровирусная терапия позволяет не только контролировать распространение инфекции, но и обеспечивает рождение здоровых детей у ВИЧ-положительных родителей. Это, по его мнению, дало мощный импульс социализации пациентов и позволило им достигать продолжительности жизни, сопоставимой с неинфицированными людьми, при условии регулярного приема лекарств.

Ранее Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД предупредила о риске новой эпидемии ВИЧ из-за сокращения международного финансирования профильных программ. Объем международной поддержки снизился более чем на $1,5 млрд.

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Геннадий Онищенко
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