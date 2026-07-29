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29 июля 2026 в 11:05

Россиянам рассказали, какая сумма подойдет для начала инвестиций

Доцент Щербаченко: 10 тыс. рублей подойдут для начала инвестиций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Для стартовых инвестиций достаточно 10 тыс. рублей, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Однако, по его словам, эта сумма подойдет скорее для получения опыта, а не для заработка.

10 тыс. рублей — это хороший старт для того, чтобы научиться инвестировать на фондовом рынке — можно выбрать две-три акции и накопить опыт работы. При наличии такой суммы это не про значительные накопления, а про развитие финансовой культуры. Доходность — бонус, а не главный результат. От 100 тыс. рублей — это уже хороший капитал. 10–15% из них лучше оставить на накопительном счете. При этом у инвестиций выше риск, чем у депозитов, которые защищены агентством по страхованию вкладов до 1,4 млн рублей. Выбирать направление следует, основываясь на собственной финансовой стратегии, — поделился Щербаченко.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков посоветовал россиянам инвестировать в жилье, которое значительно подешевело в последнее время. По его словам, фондовый рынок также серьезно просел, поэтому можно рассмотреть и вложения в ценные бумаги.

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