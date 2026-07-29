Россиянам рассказали, какая сумма подойдет для начала инвестиций

Для стартовых инвестиций достаточно 10 тыс. рублей, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Однако, по его словам, эта сумма подойдет скорее для получения опыта, а не для заработка.

10 тыс. рублей — это хороший старт для того, чтобы научиться инвестировать на фондовом рынке — можно выбрать две-три акции и накопить опыт работы. При наличии такой суммы это не про значительные накопления, а про развитие финансовой культуры. Доходность — бонус, а не главный результат. От 100 тыс. рублей — это уже хороший капитал. 10–15% из них лучше оставить на накопительном счете. При этом у инвестиций выше риск, чем у депозитов, которые защищены агентством по страхованию вкладов до 1,4 млн рублей. Выбирать направление следует, основываясь на собственной финансовой стратегии, — поделился Щербаченко.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков посоветовал россиянам инвестировать в жилье, которое значительно подешевело в последнее время. По его словам, фондовый рынок также серьезно просел, поэтому можно рассмотреть и вложения в ценные бумаги.