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29 июля 2026 в 11:20

Лавров раскрыл, как поступает Запад с терроризмом Зеленского

Лавров: Запад пиарит терроризм Зеленского как перелом в конфликте

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Запад начал пиарить терроризм президента Украины Владимира Зеленского как «перелом» в конфликте, заявил в беседе с генеральным директором ТАСС Алексеем Кондрашовым министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, противники России надеются на развал страны.

Они видят, как достигают цели многие его (Киева. — NEWS.ru) дальнобойные средства, они стали пиарить фазу происходящего как перелом, как то, что можно украинским характером победить Россию, которая «агрессор» и вслед за Украиной хотела всю Европу завоевать, — заявил Лавров.

Министр добавил, что недавно начали появляться лозунги о «стратегическом поражении» РФ и «деколонизации» страны. С его слов, на самом деле это попытка вновь расчленить Россию.

Ранее Лавров рассказал, что против Российской Федерации ополчились все страны западного мира. Он признал, что это очень серьезная ситуация. По его мнению, это понимает и президент страны Владимир Путин. Глава дипведомства сообщил, что всю информацию о планах Запада публикуют на центральных каналах.

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