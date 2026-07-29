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29 июля 2026 в 12:04

Раскрыто состояние Пугачевой после перелома

Представитель Пугачевой Чупракова: артистка после перелома чувствует себя хорошо

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Певица Алла Пугачева чувствует себя хорошо после перелома, заявила представитель примадонны Елена Чупракова в разговоре с РИА Новости. По ее словам, артистка пользуется тростью из удобства.

Со здоровьем все у нее хорошо. С тростью она ходит потому, что ей так просто удобнее, а так все прекрасно, — рассказала Чупракова.

Ранее стало известно, что Пугачева получила перелом ноги и повреждение тазобедренного сустава в результате падения. Она была прикована к постели в течение четырех месяцев. По имеющейся информации, певица опасалась, что больше не сможет самостоятельно ходить. У нее также начались панические атаки.

Кроме того, артистка сравнила себя со старой больной таксой во время разговора с друзьями журналистки Божены Рынской (настоящее имя — Евгения Рынская). Она отметила, что как и животное еле ходит, но продолжает жить.

Также, примадонна заявила о готовности провести концерт в Киеве. Ее единственным условием является соблюдение безопасности. Такое заявление Пугачева сделала на фестивале в латвийской Юрмале.

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