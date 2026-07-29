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29 июля 2026 в 12:58

В Госдуме опровергли слухи о мобилизации в России

Депутат Водолацкий: мобилизация в России не нужна

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Мобилизация в России не требуется, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, достаточно добровольцев, которые заключают контракты с Министерством обороны на участие в СВО.

Мобилизация в РФ не нужна. Достаточно добровольцев, которые заключают контракты с Минобороны. Сегодня бои идут в воздухе и на земле за счет наземных и летательных беспилотных систем. Нам необходимо большее количество дронов для того, чтобы защищать свое небо и идти вперед. Поэтому все дело только в этом. Количество бойцов сегодня достаточное, чтобы не объявлять мобилизацию, — заявил Водолацкий.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что потребности Вооруженных сил России в личном составе по итогам первого полугодия 2026 года были полностью удовлетворены. Он также сообщил о намерении продолжить работу по повышению эффективности этого направления.

До этого политолог Юрий Самонкин заявил, что Киев намеренно использует западные соцсети для распространения фейков о новой волне мобилизации в России ради воздействия на неокрепшую психику молодежи. По его мнению, такие информационные вбросы стали сезонным явлением, которое запускается каждую осень.

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