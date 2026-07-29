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29 июля 2026 в 12:58

Мурашко ответил, сможет ли ИИ заменить врачей в будущем

Мурашко заявил, что нейросетям никогда не удастся заменить врачей

Михаил Мурашко Михаил Мурашко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с KP.RU заявил, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить врачей. При этом он отметил, что нейросети уже сейчас кардинально меняют медицину и помогают медикам ставить диагнозы.

Без врача это в любом случае не будет работать, потому что все равно финальная интерпретация и заключение всегда будут в этой ситуации за врачом. Но помощь ИИ в диагностике и лечении — это хорошие перспективы, которые мы сегодня видим для будущего медицины, — высказался Мурашко.

Он подчеркнул, что современные алгоритмы демонстрируют высокую эффективность при работе с массивами медицинских данных, включая лабораторные исследования, визуализацию и биопсийный материал. Успешным примером он назвал онкологию, где нейросетевые технологии применяются для прогнозирования доз лучевой терапии и прецизионного определения целевых областей.

Ранее Мурашко сообщил, что в России вскоре стартует серийный выпуск роботизированного комплекса, предназначенного для щадящих хирургических вмешательств. Разработка уже получила регистрационное удостоверение, и теперь ее создатели готовятся к запуску на производственных мощностях.

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Михаил Мурашко
медицина
нейросети
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