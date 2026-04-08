Российского робота-хирурга скоро запустят в производство Мурашко: в РФ скоро запустят в производство робота для малоинвазивной хирургии

В России вскоре стартует серийный выпуск роботизированного комплекса, предназначенного для щадящих хирургических вмешательств, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время переговоров с ливийским послом Эмхемедом Альмаграви. Разработка уже получила регистрационное удостоверение, и теперь ее создатели готовятся к запуску на производственных мощностях, передает РИА Новости.

Недавно зарегистрирована и в ближайшее время будет запущена в производство отечественная роботизированная система для малоинвазивной хирургии, в том числе в онкологии и других направлениях, — сказал Мурашко.

Ранее министр здравоохранения рассказал, что с самочувствием первого пациента, получившего мРНК-вакцину от рака отечественного производства, все в порядке. По его словам, мужчина чувствует себя хорошо, он продолжает лечение.

Прежде Минздрав России сообщил о первом применении персонализированной вакцины от рака в стране. Пациент, которому было введено лекарство, страдает от меланомы. В министерстве пояснили, что, несмотря на проводимое лечение, у пациента сохраняется высокий риск дальнейшего прогрессирования заболевания.