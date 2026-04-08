08 апреля 2026 в 14:36

Российского робота-хирурга скоро запустят в производство

Мурашко: в РФ скоро запустят в производство робота для малоинвазивной хирургии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России вскоре стартует серийный выпуск роботизированного комплекса, предназначенного для щадящих хирургических вмешательств, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время переговоров с ливийским послом Эмхемедом Альмаграви. Разработка уже получила регистрационное удостоверение, и теперь ее создатели готовятся к запуску на производственных мощностях, передает РИА Новости.

Недавно зарегистрирована и в ближайшее время будет запущена в производство отечественная роботизированная система для малоинвазивной хирургии, в том числе в онкологии и других направлениях, — сказал Мурашко.

Ранее министр здравоохранения рассказал, что с самочувствием первого пациента, получившего мРНК-вакцину от рака отечественного производства, все в порядке. По его словам, мужчина чувствует себя хорошо, он продолжает лечение.

Прежде Минздрав России сообщил о первом применении персонализированной вакцины от рака в стране. Пациент, которому было введено лекарство, страдает от меланомы. В министерстве пояснили, что, несмотря на проводимое лечение, у пациента сохраняется высокий риск дальнейшего прогрессирования заболевания.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

