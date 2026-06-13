Власти Италии возмутились насмешкой главы ФИФА над сборной страны ANSA: Минспорта Италии обсудит с главой ФИФА Инфантино его насмешку над сборной

Министр спорта Италии Андреа Абоди намерен провести переговоры с главой ФИФА Джанни Инфантино после его насмешливого замечания в адрес национальной футбольной команды, сообщает ANSA. Поводом стала шутка функционера о том, что итальянцы могли бы отобраться на чемпионат мира только при расширении турнира до 228 команд.

При наличии 64 команд Италия, возможно, смогла бы пройти квалификацию. Может быть, нам стоит дойти до 228, — посмеялся Инфантино.

Сборная Италии не смогла квалифицироваться на третий мундиаль подряд. Абоди заявил, что, учитывая расстояние между Италией и Мексикой, лучшим вариантом станет телефонный разговор для прояснения ситуации.

Мне интересно узнать его мнение напрямую, — сказал министр.

В чемпионате мира в США, Мексике и Канаде впервые принимают участие 48 команд. Такое решение было принято ФИФА в 2017 году.

Ранее ФИФА отменила выделенную квоту на билеты для иранских болельщиков на три матча предстоящего чемпионата мира, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Федерации футбола Ирана. Каждая из 48 национальных федераций — участниц турнира имеет право получить и распределить 8% мест на стадионах, что составляет несколько тысяч билетов на каждую игру.